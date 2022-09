Chi era Manuel Vallicella, l’ex tronista di “U&D” morto a soli 35 anni (Di mercoledì 21 settembre 2022) È morto ad appena 35 anni Manuel Vallicella, tatuatore e volto noto della tv e dei social dopo essere stato un corteggiatore e poi tronista della trasmissione Mediaset condotta da Maria De Filippi «Uomini e donne». L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dall’amico deejay Enrico Ciriaci che ha scritto: «Ciao amico mio, troppo buono per questa maledetta vita. Rip». Secondo Ciriaci, riporta il sito «Biccy», Vallicella si sarebbe tolto la vita. (continua a leggere dopo le foto)leggi anche l’articolo —> Manuel Vallicella, addio al tronista di “Uomini e Donne”: il suo ultimo postAnche il blogger Amedeo Venza ha dato notizia della morte del giovane con un messaggio su Instagram che recita: «Si è spento Manuel ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 21 settembre 2022) Èad appena 35, tatuatore e volto noto della tv e dei social dopo essere stato un corteggiatore e poidella trasmissione Mediaset condotta da Maria De Filippi «Uomini e donne». L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dall’amico deejay Enrico Ciriaci che ha scritto: «Ciao amico mio, troppo buono per questa maledetta vita. Rip». Secondo Ciriaci, riporta il sito «Biccy»,si sarebbe tolto la vita. (continua a leggere dopo le foto)leggi anche l’articolo —>, addio aldi “Uomini e Donne”: il suo ultimo postAnche il blogger Amedeo Venza ha dato notizia della morte del giovane con un messaggio su Instagram che recita: «Si è spento...

GianlucaVasto : Ne avrei avute da dire per un paio d'ore ma il tempo assegnato era di 5 minuti. Ma bene così. Un abbraccio a tutti… - damore_marco : #ElezioniPolitiche22 Tra quanti secoli si potrà votare pur non essendo nella regione di residenza ?!? “Progresso?…chi era costui?” - MarcoBellinazzo : Quello di #JuventusSalernitana era già un offside cervellotico (appurato che Bonucci non tocca la palla). Adesso pe… - attilascuola : RT @Frederi43632613: Chi uccide non è mai un eroe. Si uccide per non essere uccisi. Morte tua vita mia.: fighter italiano di 27 anni morto… - beatric03889096 : RT @EIGHTSVOICE: la dad no però oggi a lezione c’era chi seguiva DALLA FINESTRA perché in aula non c’era posto manco per terra allora visto… -