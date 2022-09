Chi è Silvana Sciarra | la nuova Presidente della Corte Costituzionale

(Di mercoledì 21 settembre 2022) La, carica che ricoprirà fino all’11 novembre del 2023. Una carriera accademica di successo, una vita spesa a studiare, insegnare, a impegnarsi per i diritti dei lavoratori e per i diritti delle donne. Il ritratto di una delle donne più importanti di questa epoca, che ha contribuito a innumerevoli progetti., chi è laNata a Trani il 24 luglio 1948,ha conseguito la laurea in giurisprudenza all’Università di Bari. Nello stesso ateneo ha poi deciso di dare inizio alla sua carriera ...

Sciarra,è la nuova Presidente della Corte Costituzionale. Nata a Trani il 24 luglio 1948 ,Sciarra ha conseguito la laurea in giurisprudenza all'Università di Bari. Nello stesso ...Solo un voto di scarto eSciarra diventa presidente della Corte Costituzionale. Giuslavorista, 74 anni, la giudice ha ... Ecco, la passione dicombatte si deve trasformare in confronto. 21 ... Chi è Silvana Sciarra, la nuova presidente della Consulta Fu la prima donna a essere eletta alla Consulta e la seconda a diventarne presidente. Allieva di Guidi, padre dello Statuto dei lavoratori, ha preso un voto in più di De Pretis. La "collegialità" come ...Silvana Sciarra eletta presidente della Corte Costituzionale con 8 voti su 15. Resterà in carica fino all'11 novembre 2023 ...