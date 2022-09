Chi è Maria Sole Tognazzi, regista di Petra? Di chi è figlia? Curiosità e biografia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Prende il via questa sera la seconda stagione di Petra, la serie TV in onda su Sky Cinema con protagonista Paola Cortellesi nei panni dell’ispettrice della squadra mobile di Genova, coadiuvata dal vice ispettore Monte (Andrea Pennacchi). La prima stagione di Petra – che trae ispirazione dai romanzi di Alicia Gimenez-Bartlett – si è rivelata un autentico successo e la speranza è che anche queste nuove puntate possano appassionare il pubblico. La regista di Petra è Maria Sole Tognazzi, ultima dei quattro figli di Ugo Tognazzi: la madre della regista romana è l’attrice Franca Bettoja. Maria Sole Tognazzi è pertanto sorella biologica di Gianmarco Tognazzi e sorellastra ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 21 settembre 2022) Prende il via questa sera la seconda stagione di, la serie TV in onda su Sky Cinema con protagonista Paola Cortellesi nei panni dell’ispettrice della squadra mobile di Genova, coadiuvata dal vice ispettore Monte (Andrea Pennacchi). La prima stagione di– che trae ispirazione dai romanzi di Alicia Gimenez-Bartlett – si è rivelata un autentico successo e la speranza è che anche queste nuove puntate possano appassionare il pubblico. Ladi, ultima dei quattro figli di Ugo: la madre dellaromana è l’attrice Franca Bettoja.è pertanto sorella biologica di Gianmarcoe sorellastra ...

juventusfc : ??Allegri: « Alex Sandro, Rabiot, Locatelli non saranno convocati. Szczesny sarà disponibile ma giocherà Perin. Di M… - Anna_maria_20 : @nanak0robiyaoki Indovinate chi si è rivista di nuovo lesibizione?e perché proprio io - albertocaldana : RT @ParoleCristiane: Deformeremmo la figura di Maria se la sottraessimo alla preoccupazione umana di chi si affatica per non lasciare vuota… - UmbertoexIT : @boni_castellane @GfveGianfra Sì, aggiungici che praticamente tutti lì prendono i 514 € per la 104 che sono pochi p… - ferrantelli94 : RT @annunciodioggi: Non esiste chi ascolti la Parola di Dio senza praticarla. Non è sforzo o volontà, perché la Parola ha in sé il potere d… -