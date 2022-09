Chi è Johnny Thompson, il valletto sexy di Carlo III che sta rubando la scena al Re (Di mercoledì 21 settembre 2022) Con la sua silenziosa presenza attrae più lui di un attore sul red carpet dei Festival del cinema. Johnny Thompson, il valletto di Carlo III, sta rubando la scena persino al Re. Alto, scultoreo, elegante nella sua divisa scozzese, è lo scudiero perfetto. Sta facendo impazzire i sudditi e, soprattutto, le suddite del Regno Unito. Che scrivono di lui su Twitter: “E’ un piacere per gli occhi”, “Questi giorni sono molto tristi ma vedere il maggiore Thompson ce li ha resi cento volte migliori”. Ma vediamo nel dettaglio chi è Thompson, valletto e fra poco nuova guardia reale del neo sovrano Carlo III, oltre a essere lo scudiero più ricercato su Google. Trentanove anni, sposato con due figli, è un perfetto ufficiale e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Con la sua silenziosa presenza attrae più lui di un attore sul red carpet dei Festival del cinema., ildiIII, stalapersino al Re. Alto, scultoreo, elegante nella sua divisa scozzese, è lo scudiero perfetto. Sta facendo impazzire i sudditi e, soprattutto, le suddite del Regno Unito. Che scrivono di lui su Twitter: “E’ un piacere per gli occhi”, “Questi giorni sono molto tristi ma vedere il maggiorece li ha resi cento volte migliori”. Ma vediamo nel dettaglio chi èe fra poco nuova guardia reale del neo sovranoIII, oltre a essere lo scudiero più ricercato su Google. Trentanove anni, sposato con due figli, è un perfetto ufficiale e ...

