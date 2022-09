Chi è il tennista italiano che guadagna più soldi? Sinner batte Berrettini nel 2022: la classifica dei premi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Jannik Sinner è il tennista italiano che ha guadagnato più soldi nel corso del 2022. L’altoatesino ha infatti portato a casa 2,7 milioni di dollari (ormai il cambio con l’euro è in sostanziale parità) grazie soprattutto ai quarti di finale raggiunti negli Slam. Il 21enne, reduce da una settimana altalenante in Coppa Davis, si sta proiettando verso il finale di questa annata agonistica, con la speranza di riuscire a qualificarsi alle ATP Finals di Torino. L’azzurro occupa il 12mo posto nella classifica dei premi stilata ufficialmente dall’ATP in base agli emolumenti ottenuti con i risultati spoortivi. Matteo Berrettini è invece 16mo con 2,11 milioni di dollari: il romano è attardato a causa dei vari problemi fisici che gli hanno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) Jannikè ilche hato piùnel corso del. L’altoatesino ha infatti portato a casa 2,7 milioni di dollari (ormai il cambio con l’euro è in sostanziale parità) grazie soprattutto ai quarti di finale raggiunti negli Slam. Il 21enne, reduce da una settimana altalenante in Coppa Davis, si sta proiettando verso il finale di questa annata agonistica, con la speranza di riuscire a qualificarsi alle ATP Finals di Torino. L’azzurro occupa il 12mo posto nelladeistilata ufficialmente dall’ATP in base agli emolumenti ottenuti con i risultati spoortivi. Matteoè invece 16mo con 2,11 milioni di dollari: il romano è attardato a causa dei vari problemi fisici che gli hanno ...

