Champions femminile | la Roma batte lo Sparta Praga

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Lavince per 1-2 in casa dellonell’andata dell’ultimo turno di qualificazione alla fase a gironi della. Le giallorosse ottengono un preziosissimo successo dopo un’ora di gioco molto sottotono e in svantaggio a causa di una grave sbavatura. Lo schiaffo e, soprattutto, gli innesti dalla panchina aiutano a risollevare le sorti di una partita che sembrava persa. Avviene tutto nella ripresa. Alla rete di Martinkova rispondono Bartoli prima e Haavi poi, che al 90° manda in estasi le capitoline. Prepariamoci ad entrare più a fondo nelle pieghe di questa rocambolesca sfida.: un inizio tutt’altro che sereno per lacontro loDopo aver superato in gara ...

La Roma centra un importantissimo successo esterno nell'andata dell'ultimo turno preliminare della Women'sLeague 2022 - 2023 di calcio: in Repubblica Ceca la squadra di Spugna infatti vince in rimonta per 1 - 2 contro le padrone di casa ceche dello Sparta Praga. Nel primo tempo al 17' ...Calcio 2022 - 2023 Serie ASquadra RomaLa Roma vince in rimonta per due a uno in trasferta contro lo Sparta Praga nell'andata del preliminare della Women'sLeague. In campo c'è solo la Roma, ma le giallorosse non ...La Roma femminile di Alesandro Spugna vede da vicino la fase a gironi della prossima Champions League. Manca solamente l'ultima partita: la sfida di ritorno al Tre Fontane in programma ...Il tecnico giallorosso: "Ora godiamoci questa vittoria. Da domani penseremo alla Fiorentina e poi al ritorno con lo Sparta" ...