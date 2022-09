“Cerca il tuo collegio e i tuoi candidati” | online sul sito del ministero dell’Interno Elezioni politiche del 25 settembre

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Di seguito il comunicato del: In vista delle prossimedel 252022, la direzione centrale per i Servizi Elettorali del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali delha attivato la funzione “il tuoe i” come strumento utile per l’esercizio del diritto di voto per oltre 50mln di elettori. La pagina, raggiungibile al link https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/risezione.php, consente, in particolare, ad ogni elettore di consultare la lista deidei collegi di Camera e Senato, inserendo il comune di residenza e il numero ...

Online sul sito il servizio "il collegio" . Elezioni politiche 2022: Italia al voto il 25 settembre. Cosa c'è da sapere Il dossier - Iscriviti alle newsletter - Scheda elettorale: come si ... Quale partito votare alle Elezioni 2022 del 25 settembre per la frenata su sostegni e aiuti