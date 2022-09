Centro Don Gnocchi: a Roma un nuovo reparto di Neuropsicomotricità dedicato ai bambini (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma – È stato inaugurato oggi, 21 settembre 2022, presso il Centro Don Gnocchi S. Maria della Pace di Roma il nuovo reparto di Neuropsicomotricità dell’età evolutiva (NPI) che riunisce tutti i servizi pediatrici in un unico edificio immerso nel verde, dotato di ambienti rinnovati e a misura di bambino. Il reparto, pensato proprio per accogliere i piccoli pazienti e le loro famiglie, oltre che per valorizzare al meglio le competenze dei professionisti che vi operano, prevede un’ampia offerta di prestazioni, in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o in forma di privato sociale. Ai servizi più tradizionali di Neuropsicomotricità, logopedia e psicomotricità si affiancano attività innovative, come ad esempio il progetto “Le.Pre. ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 21 settembre 2022)– È stato inaugurato oggi, 21 settembre 2022, presso ilDonS. Maria della Pace diildidell’età evolutiva (NPI) che riunisce tutti i servizi pediatrici in un unico edificio immerso nel verde, dotato di ambienti rinnovati e a misura di bambino. Il, pensato proprio per accogliere i piccoli pazienti e le loro famiglie, oltre che per valorizzare al meglio le competenze dei professionisti che vi operano, prevede un’ampia offerta di prestazioni, in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o in forma di privato sociale. Ai servizi più tradizionali di, logopedia e psicomotricità si affiancano attività innovative, come ad esempio il progetto “Le.Pre. ...

