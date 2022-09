Centinaia di arresti in Russia per le proteste contro la mobilitazione parziale annunciata da Putin. Rischiano fino a 15 anni di carcere – I video (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non solo voli paralizzati e fughe in massa dal Paese. Dopo l’annuncio del presidente russo Vladimir Putin, che ha dato il via alla mobilitazione militare parziale, molti cittadini russi sono scesi in piazza in segno di protesta. Secondo quanto riferito dal gruppo indipendente di monitoraggio delle proteste in Russia Ovd-Info, sono salite a 525 le persone fermate ai cortei che si sono svolti oggi, 21 settembre, in 20 città della Russia. Dopo il discorso dello zar, Centinaia di persone si sono riversate nelle principali città russe, tra cui Irkutsk, Ulan-Ude, Khabarovsk e la capitale Mosca, per protestare contro la prima mobilitazione della Russia sin dalla seconda guerra mondiale. Le proteste si sono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non solo voli paralizzati e fughe in massa dal Paese. Dopo l’annuncio del presidente russo Vladimir, che ha dato il via allamilitare, molti cittadini russi sono scesi in piazza in segno di protesta. Secondo quanto riferito dal gruppo indipendente di monitoraggio delleinOvd-Info, sono salite a 525 le persone fermate ai cortei che si sono svolti oggi, 21 settembre, in 20 città della. Dopo il discorso dello zar,di persone si sono riversate nelle principali città russe, tra cui Irkutsk, Ulan-Ude, Khabarovsk e la capitale Mosca, per protestarela primadellasin dalla seconda guerra mondiale. Lesi sono ...

