"C'è una casa...": il segreto inconfessabile sull'ex toga che odia la Meloni (Di mercoledì 21 settembre 2022) Volano gli stracci fra Matteo Renzi e Roberto Scarpinato. Il motivo? I rapporti fra l'ex procuratore generale di Palermo, ed ora candidato di punta del M5S gestione Giuseppe Conte, con Antonello Montante, ex potentissimo presidente della Confindustria siciliana, condannato in appello ad 8 anni di carcere per associazione mafiosa. La vicenda, riportata nel libro intervista "Lobby e Logge" scritto dall'ex capo dell'Anm Luca Palamara con il direttore di Libero Alessandro Sallusti, è tornata d'attualità l'altro giorno durante un incontro elettorale del leader di Italia Viva nel capoluogo siciliano. Nel libro, l'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati aveva rivelato che quando era al Csm si sarebbe attivato il piano "salviamo il soldato Scarpinato". Tutto ebbe inizio in occasione dell'arresto di Montante, ufficialmente un paladino della lotta alla mafia. Durante la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Volano gli stracci fra Matteo Renzi e Roberto Scarpinato. Il motivo? I rapporti fra l'ex procuratore generale di Palermo, ed ora candidato di punta del M5S gestione Giuseppe Conte, con Antonello Montante, ex potentissimo presidente della Confindustria siciliana, condannato in appello ad 8 anni di carcere per associazione mafiosa. La vicenda, riportata nel libro intervista "Lobby e Logge" scritto dall'ex capo dell'Anm Luca Palamara con il direttore di Libero Alessandro Sallusti, è tornata d'attualità l'altro giorno durante un incontro elettorale del leader di Italia Viva nel capoluogo siciliano. Nel libro, l'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati aveva rivelato che quando era al Csm si sarebbe attivato il piano "salviamo il soldato Scarpinato". Tutto ebbe inizio in occasione dell'arresto di Montante, ufficialmente un paladino della lotta alla mafia. Durante la ...

berlusconi : Un Paese che non fa più figli è un Paese che non crede nel suo futuro. I nostri governi avevano adottato una serie… - GrandeFratello : Una volta che ti innamori nella Casa, fuori sarà davvero una passeggiata? Sophie ci dice la sua... Twittate con… - pompeii_sites : Entrare dietro le quinte di Pompei? Ora è possibile. Ogni giorno della settimana è possibile visitare, in maniera… - soloJosi : Sono appena tornata a casa dopo una serata iniziata salutando un mio amico che non vedevo da un anno e finita salut… - GaviatonV : @CarloCalenda >>ed una casa. Lei dovrebbe guardarlo le darebbe ispirazione su come si è ricchi e potenti ma anche a… -