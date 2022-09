Catania SSD | ASD San Luca 1961 | proposto orario posticipato alle 20 | 30

(Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Ufficio Stampa delSSD ci informa: “ilSSD, ringrazia ASD San, per aver accolto la richiesta di posticipare l’del match in programma mercoledì 28 settembre allo stadio “Angelo Massimino”, gara valevole per la seconda giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23. Per garantire al maggior numero di appassionati e dare la possibilità di assistere all’incontro infrasettimanale, è stata inoltrata alla Lega Nazionale Dilettanti, la proposta, congiunta, di programmare il fischio d’inizio per le ore 20.30.

Cambia l'orario della prima partita in campionato allo stadio 'Angelo Massimino' del Catania SSD che scenderà in campo contro il San Luca. Mercoledì 28 settembre la gara, valevole per la seconda giornata del Girone I del campionato Serie D 2022/23, si giocherà infatti alle 20:30. Il massimo torneo dilettantistico rappresenta una novità assoluta per una serie di giocatori, giovani e meno giovani, che hanno deciso di sposare il progetto Pelligra pur ripartendo dal basso.