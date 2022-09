Caro carburanti - La benzina scende sotto gli 1,69 euro al litro, diesel a 1,79 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nuovi ribassi per i prezzi dei carburanti. Stando alle ultime rilevazioni di Staffetta Quotidiana, la media della benzina self service è sotto 1,69 euro/litro, mentre il gasolio vede rafforzare la sua discesa sotto gli 1,8 euro al litro nonostante un nuovo "rimbalzo" delle quotazioni internazionali. Le rilevazioni. Nello specifico, le medie dei prezzi, comunicati ieri mattina dai gestori di circa 15 mila impianti all'Osservatorio del ministero dello Sviluppo economico, vedono la benzina self service a 1,684 euro/litro (-7 millesimi rispetto al giorno precedente) e il diesel a 1,79 (-9 millesimi rispetto alla rilevazione di lunedì 19 settembre, quando il gasolio ha rotto al ribasso la ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nuovi ribassi per i prezzi dei. Stando alle ultime rilevazioni di Staffetta Quotidiana, la media dellaself service è1,69, mentre il gasolio vede rafforzare la sua discesagli 1,8alnonostante un nuovo "rimbalzo" delle quotazioni internazionali. Le rilevazioni. Nello specifico, le medie dei prezzi, comunicati ieri mattina dai gestori di circa 15 mila impianti all'Osservatorio del ministero dello Sviluppo economico, vedono laself service a 1,684(-7 millesimi rispetto al giorno precedente) e ila 1,79 (-9 millesimi rispetto alla rilevazione di lunedì 19 settembre, quando il gasolio ha rotto al ribasso la ...

