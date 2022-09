Carenza aule a Fiumicino, trovato accordo tra “Da Vinci” e “Baffi”: saranno utilizzati gli spazi di viale di Porto (Di mercoledì 21 settembre 2022) Fiumicino – “L’accordo tra la preside del Da Vinci e la collega del Baffi per l‘utilizzo delle aule vuote nello stabile di viale di Porto per rispondere all’emergenza dell’istituto di Maccarese è un’ottima notizia”. A dichiararlo in una nota stampa è il sindaco Esterino Montino. “In questo modo le ragazze e i ragazzi del Da Vinci potranno seguire le lezioni evitando il doppio turno paventato dalla dirigente scolastica qualche giorno fa – aggiunge il Sindaco – grazie alla disponibilità della preside del Baffi che ha subito recepito la nostra proposta”. “Rivolgo un appello alla Città Metropolitana perché acceleri il più possibile i tempi per l’esecuzione degli interventi necessari perché le aule di viale di Porto siano ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 21 settembre 2022)– “L’tra la preside del Dae la collega delper l‘utilizzo dellevuote nello stabile didi Porto per rispondere all’emergenza dell’istituto di Maccarese è un’ottima notizia”. A dichiararlo in una nota stampa è il sindaco Esterino Montino. “In questo modo le ragazze e i ragazzi del Dapotranno seguire le lezioni evitando il doppio turno paventato dalla dirigente scolastica qualche giorno fa – aggiunge il Sindaco – grazie alla disponibilità della preside delche ha subito recepito la nostra proposta”. “Rivolgo un appello alla Città Metropolitana perché acceleri il più possibile i tempi per l’esecuzione degli interventi necessari perché ledidi Porto siano ...

