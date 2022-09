Caos Russia: migliaia di ragazzi nelle strade contro la mobilitazione. La procura: “Fino a 15 anni di carcere” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Col passare delle ore nelle principali città della Russia sta accadendo l’impensabile: a migliaia, sfidando i manganelli degli agenti e delle pene detentive severissime, i giovani stanno scendendo nelle strade per manifestare il loro disappunto contro il decreto indetto di Putin, che mobilita le nuove generazioni alla leva. Caos Russia: molti ragazzi hanno già lasciato il paese, stasera in tanti sono scesi nelle strade per protestare Oggi infatti sono stati già richiamati 300mila riservisti, pronti per essere inviati a combattere in Ucraina. E sebbene nel pomeriggio, attraverso i media, il presidente russo sia intervenuto per ‘assicurare’ che la mobilitazione per ora riguarda soltanto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) Col passare delle oreprincipali città dellasta accadendo l’impensabile: a, sfidando i manganelli degli agenti e delle pene detentive severissime, i giovani stanno scendendoper manifestare il loro disappuntoil decreto indetto di Putin, che mobilita le nuove generazioni alla leva.: moltihanno già lasciato il paese, stasera in tanti sono scesiper protestare Oggi infatti sono stati già richiamati 300mila riservisti, pronti per essere inviati a combattere in Ucraina. E sebbene nel pomeriggio, attraverso i media, il presidente russo sia intervenuto per ‘assicurare’ che laper ora riguarda soltanto ...

BlackWolf8320 : #Putin, dopo il discorso proteste, violenze e arresti: la Russia precipita nel caos - Jack7316 : RT @RomanoDeNoni: La #russia è nel caos. Proteste a #Mosca, gente che scappa in #Turchia, #Kazakistan o altri paesi, #Cina e #India che si… - filotesa : RT @RomanoDeNoni: La #russia è nel caos. Proteste a #Mosca, gente che scappa in #Turchia, #Kazakistan o altri paesi, #Cina e #India che si… - VeraShakirovska : RT @RomanoDeNoni: La #russia è nel caos. Proteste a #Mosca, gente che scappa in #Turchia, #Kazakistan o altri paesi, #Cina e #India che si… - italiaserait : Caos Russia: migliaia di ragazzi nelle strade contro la mobilitazione. La procura: “Fino a 15 anni di carcere” -