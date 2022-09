Can Yaman resterà in Italia: il nuovo progetto dell’attore turco (Di mercoledì 21 settembre 2022) Da quando Can Yaman è entrato nelle nostre case con le sue fiction turche su Canale 5, il pubblico si è davvero affezionato tantissimo a lui. L’attore ha un seguito eccezionale in Italia. Le sue fan lo acclamano ovunque, tant’è che ormai l’affascinante Can lavora da tempo nel nostro Bel Paese. Proprio a breve, lo vedremo protagonista di una nuova serie tv su Mediaset. Pare però che ci sia in ballo già un nuovo progetto per Yaman in Italia. Vediamo di che cosa si tratta. In Italia tutti pazzi per Can Yaman, cosa farà dopo Viola come il mare A partire da venerdì 30 settembre, andrà in onda in prima serata su Canale 5, la nuova fiction tv intitolata Viola come il mare. Il trailer sta già andando in onda sulla rete. La protagonista femminile è la ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 settembre 2022) Da quando Canè entrato nelle nostre case con le sue fiction turche su Canale 5, il pubblico si è davvero affezionato tantissimo a lui. L’attore ha un seguito eccezionale in. Le sue fan lo acclamano ovunque, tant’è che ormai l’affascinante Can lavora da tempo nel nostro Bel Paese. Proprio a breve, lo vedremo protagonista di una nuova serie tv su Mediaset. Pare però che ci sia in ballo già unperin. Vediamo di che cosa si tratta. Intutti pazzi per Can, cosa farà dopo Viola come il mare A partire da venerdì 30 settembre, andrà in onda in prima serata su Canale 5, la nuova fiction tv intitolata Viola come il mare. Il trailer sta già andando in onda sulla rete. La protagonista femminile è la ...

