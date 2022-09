Campania, voucher sportivo: 400 euro a famiglie con reddito basso (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nell’ambito del “Piano sociale” della Regione presentato nei giorni scorsi, e che prevede sostegni alle famiglie e alle imprese della Campania, è stato pubblicato il bando relativo all’erogazione del voucher sportivo, per agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse. Il progetto prevede lo stanziamento della Regione Campania di un contributo pari a 400 euro per ogni minore rientrante nella fascia d’età tra i 6 e i 15 anni”. E’ quanto si legge in una nota della Regione Campania. “Hanno aderito al progetto oltre 630 Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI o dal CIP, il cui elenco è stato pubblicato sul sito dell’ARUS, Agenzia Regionale ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nell’ambito del “Piano sociale” della Regione presentato nei giorni scorsi, e che prevede sostegni allee alle imprese della, è stato pubblicato il bando relativo all’erogazione del, per agevolare leche appartengono a fasce dimedio-basse. Il progetto prevede lo stanziamento della Regionedi un contributo pari a 400per ogni minore rientrante nella fascia d’età tra i 6 e i 15 anni”. E’ quanto si legge in una nota della Regione. “Hanno aderito al progetto oltre 630 Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI o dal CIP, il cui elenco è stato pubblicato sul sito dell’ARUS, Agenzia Regionale ...

ptvtelenostra : PIANO SOCIALE REGIONE CAMPANIA VIA AL BANDO PER I 'VOUCHER SPORTIVI' ALLE FAMIGLIE - - CorriereQ : PIANO SOCIALE REGIONE CAMPANIA, VIA AL BANDO PER I “VOUCHER SPORTIVI” ALLE FAMIGLIE - dariocurcio5 : Piano sociale della Regione Campania: 400 euro a famiglia per voucher attività sportiva. #sport #bonus #Campania #DeLuca - RosarioLavorgna : PIANO SOCIALE REGIONE CAMPANIA: VIA AL BANDO PER I “VOUCHER SPORTIVI” ALLE FAMIGLIEPIANO SOCIALE REGIONE CAMPANIA: - irpiniatimes1 : PIANO SOCIALE REGIONE CAMPANIA, VIA AL BANDO PER I 'VOUCHER SPORTIVI' ALLE FAMIGLIE -