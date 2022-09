Campagna elettorale al rush finale, Meloni: «Tutti a piazza del Popolo, la dobbiamo riempire!» (Di mercoledì 21 settembre 2022) «Per scaramanzia usiamo il condizionale: potrei essere premier…». Giorgia Meloni continua ad andarci cauta rispetto a chi la dà già a Palazzo Chigi, perché, ribadisce «io le battaglie sono abituata a combatterle prima di dichiararle vinte». E poi perché «un po’ anche mi spaventa questo racconto che abbiamo già vinto. La democrazia italiana ci ha sempre regalato un sacco di sorprese. E non vorrei che questo racconto deconcentrasse». Dunque, Meloni alla vigilia della grande manifestazione di piazza del Popolo, a due giorni dalla fine della Campagna elettorale e a quattro dal voto, è più convinta che mai che non si debba mollare la presa, che sia essenziale mobilitare fino all’ultimo voto per dare all’Italia un governo stabile. Meloni: «Ci vediamo Tutti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) «Per scaramanzia usiamo il condizionale: potrei essere premier…». Giorgiacontinua ad andarci cauta rispetto a chi la dà già a Palazzo Chigi, perché, ribadisce «io le battaglie sono abituata a combatterle prima di dichiararle vinte». E poi perché «un po’ anche mi spaventa questo racconto che abbiamo già vinto. La democrazia italiana ci ha sempre regalato un sacco di sorprese. E non vorrei che questo racconto deconcentrasse». Dunque,alla vigilia della grande manifestazione didel, a due giorni dalla fine dellae a quattro dal voto, è più convinta che mai che non si debba mollare la presa, che sia essenziale mobilitare fino all’ultimo voto per dare all’Italia un governo stabile.: «Ci vediamo...

