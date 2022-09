Camerota | oltre un milione di euro per interventi di riqualificazione urbana

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’amministrazione comunale di, guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, è riuscita ad ottenere un contributo di 1.168.748,78per la progettazione di cinque importanti opere:. Si tratta, infatti, della ‘Messa in sicurezza del territorio ed efficientamento energetico immobili comunali di’ e degli ‘difinalizzati al miglioramento dell’attrattività dei borghi’ per i centri storici di, Licusati, Lentiscosa e Marina. «Con grande soddisfazione accogliamo la notizia giunta stamane direttamente dal ministero dell’Interno che ha stanziato queste importanti somme per la progettazione di opere utili ai nostri quattro paesi – dice il primo cittadino Mario Salvatore Scarpitta -. ...

