Calcio: Zoff, 'Allegri avrà la capacità di rialzare la Juve' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - "Per principio credo che cacciare un allenatore sia sbagliato, se con lui hai progettato una squadra. E poi Massimiliano Allegri conosce anche molto bene l'ambiente e avrà la capacità di rialzare la squadra". Così l'ex allenatore della Juventus Dino Zoff in merito al negativo inizio di stagione della squadra bianconera, con il tecnico Massimiliano Allegri nel mirino della critica. "Quando le cose non vanno bene il nervosismo diventa una conseguenza, bisogna ritrovare subito concentrazione e migliorare il gioco -aggiunge Zoff alla 'Gazzetta dello Sport'-. I bianconeri hanno fatto una campagna acquisti importante. Pogba mi pare abbia problemi personali in questo momento che metterebbero in difficoltà qualunque uomo. Giusto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - "Per principio credo che cacciare un allenatore sia sbagliato, se con lui hai progettato una squadra. E poi Massimilianoconosce anche molto bene l'ambiente eladila squadra". Così l'ex allenatore dellantus Dinoin merito al negativo inizio di stagione della squadra bianconera, con il tecnico Massimilianonel mirino della critica. "Quando le cose non vanno bene il nervosismo diventa una conseguenza, bisogna ritrovare subito concentrazione e migliorare il gioco -aggiungealla 'Gazzetta dello Sport'-. I bianconeri hanno fatto una campagna acquisti importante. Pogba mi pare abbia problemi personali in questo momento che metterebbero in difficoltà qualunque uomo. Giusto ...

