Calcio: Uefa, Ceferin 'Gare Champions fuori da Europa? Mai discusso' (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Non so da dove certe notizie vengano fuori. In futuro Europei in uno - due Paesi". ROMA - "Con tutto il rispetto per i media, è impossibile immaginare da dove certe notizie vengano fuori. Non ne ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Non so da dove certe notizie vengano. In futuro Europei in uno - due Paesi". ROMA - "Con tutto il rispetto per i media, è impossibile immaginare da dove certe notizie vengano. Non ne ...

Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, #Vlahovic ritrova il sorriso in nazionale ?? - Alex_Cruijff14 : Marcel #vanBasten, detto Marco, Utrecht, 31 ottobre 1964, è un allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, di r… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UEFA - Ceferin: 'Gare di Champions fuori dall'Europa? Non ne abbiamo mai discusso' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UEFA - Ceferin: 'Gare di Champions fuori dall'Europa? Non ne abbiamo mai discusso' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UEFA - Ceferin: 'Gare di Champions fuori dall'Europa? Non ne abbiamo mai discusso' -