Calcio, Paolo Nicolato: “Non sono interessato al risultato, non vogliamo partite semplici” (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Nazionale italiana Under 21 di Calcio domani alle ore 17.30 affronterà a Pescara l’Inghilterra in un match amichevole in vista degli Europei di categoria che si giocheranno a fine stagione: nella consueta conferenza stampa della vigilia il CT degli azzurrini, Paolo Nicolato, ha spiegato quali sono gli obiettivi da centrare con i pari età inglesi. Così Nicolato in conferenza stampa: “Troveremo una squadra forte, molto ben strutturata, di palleggio, quella che volevamo. Una partita che io non considero amichevole, ma una tappa di avvicinamento all’Europeo: gare che ci permettono di capire di chi ci possiamo fidare, di capire con quali giocatori viaggiamo. In partite come queste i mezzi giocatori sbagliano, soprattutto l’approccio“. L’Inghilterra sarà un’avversaria dura da battere: “La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Nazionale italiana Under 21 didomani alle ore 17.30 affronterà a Pescara l’Inghilterra in un match amichevole in vista degli Europei di categoria che si giocheranno a fine stagione: nella consueta conferenza stampa della vigilia il CT degli azzurrini,, ha spiegato qualigli obiettivi da centrare con i pari età inglesi. Cosìin conferenza stampa: “Troveremo una squadra forte, molto ben strutturata, di palleggio, quella che volevamo. Una partita che io non considero amichevole, ma una tappa di avvicinamento all’Europeo: gare che ci permettono di capire di chi ci possiamo fidare, di capire con quali giocatori viaggiamo. Income queste i mezzi giocatori sbagliano, soprattutto l’approccio“. L’Inghilterra sarà un’avversaria dura da battere: “La ...

