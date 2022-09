Calcio | Olympiacos Ufficiale | lo spagnolo Michel nuovo allenatore

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il tecnicotorna alla guida del club greco dopo l'esonero di Corberan ATENE (GRECIA) - L'ha ufficializzato il ritorno disulla panchina del club. Il tecnico, ex ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Michel è il nuovo allenatore dell'Olympiacos - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Michel è il nuovo allenatore dell'Olympiacos - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Michel è il nuovo allenatore dell'Olympiacos - apetrazzuolo : UFFICIALE - Michel è il nuovo allenatore dell'Olympiacos - napolimagazine : UFFICIALE - Michel è il nuovo allenatore dell'Olympiacos -

L'ha anche annunciato che il francese Jose Anigo, già responsabile del settore giovanile del club, assume anche la carica di direttore tecnico della prima squadra. - foto Image - . ari/red ...... ha vinto questo premio per la prima volta, con 1422 punti, battendo il vincitore delle ultime due edizioni, ovvero il centrocampista del West Ham, Tomas Soucek (1402) e il portiere dell'...Il tecnico spagnolo torna alla guida del club greco dopo l'esonero di Corberan ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) - L'Olympiacos ha ufficializzato il ...In casa Olympiakos è avvenuto il cambio dei allenatore: è arrivata l'ufficialità dell'accordo per il ritorno di Michel Gonzalez ...