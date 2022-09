Calcio Napoli, Politano lascia il ritiro della Nazionale per infortunio (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’esterno del Calcio Napoli ha lasciato il ritiro della squadra di Mancini, che lo aveva convocato per le partite di Nations League contro Inghilterra e Ungheria in programma il 23 e 26 settembre. Trauma distorsivo alla caviglia destra, è questa la diagnosi dello staff medico della Nazionale italiana che ha portato Matteo Politano a lasciare Leggi su 2anews (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’esterno delhato ilsquadra di Mancini, che lo aveva convocato per le partite di Nations League contro Inghilterra e Ungheria in programma il 23 e 26 settembre. Trauma distorsivo alla caviglia destra, è questa la diagnosi dello staff medicoitaliana che ha portato Matteore

