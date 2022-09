Calcio: Mourinho, 'Roma non ha potenziale economico delle rivali, fatto mercato da 7 milioni' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - "Oggi, che festeggio 22 anni da allenatore, l'espulsione non è una novità per me, forse rispecchia il mio modo di essere. Non voglio che cambi. La scorsa stagione abbiamo fatto quello che nessuno si aspettava, quest'anno cercheremo di fare meglio. Non abbiamo lo stesso potenziale economico dei nostri rivali, abbiamo fatto un mercato da sette milioni di euro, ma abbiamo qualità, passione, tante persone a cui piace lavorare insieme, che è una cosa importante e poi a fine stagione vedremo". Lo dice l'allenatore della Roma José Mourinho a margine del Golden Quinas Gala, in occasione dei 22 anni di carriera da allenatore. "Sono passati velocemente, ma voglio continuare. Mi sento bene, mi sento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022), 21 set. - (Adnkronos) - "Oggi, che festeggio 22 anni da allenatore, l'espulsione non è una novità per me, forse rispecchia il mio modo di essere. Non voglio che cambi. La scorsa stagione abbiamoquello che nessuno si aspettava, quest'anno cercheremo di fare meglio. Non abbiamo lo stessodei nostri, abbiamounda settedi euro, ma abbiamo qualità, passione, tante persone a cui piace lavorare insieme, che è una cosa importante e poi a fine stagione vedremo". Lo dice l'allenatore dellaJoséa margine del Golden Quinas Gala, in occasione dei 22 anni di carriera da allenatore. "Sono passati velocemente, ma voglio continuare. Mi sento bene, mi sento ...

