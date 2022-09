Calcio: Immobile, 'mi sento il leader di questa Nazionale, voglio aiutare il gruppo' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Firenze, 21 set. - (Adnkronos) - Ti senti il leader di questa squadra? "Sì e mi sento anche in dovere di dare qualcosa al gruppo, fuori e dentro al campo. Sta avvenendo questo cambio generazionale con tanti giovani e il Calcio italiano ha bisogno di qualcosa in più, deve partire da noi". Così Ciro Immobile in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano. "Io ho fatto la gavetta e i giovani di oggi devono iniziare a fare quello, io sono partito dal Sorrento e ho fatto tutta la trafila -ricorda il 32enne attaccante napoletano-. Oggi vista la pressione sui giovani velocizza questo percorso e non gli si dà tempo di crescere. Dobbiamo dare ai giovani tempo e modo di potersi esprimere, probabilmente nel club è un po' più semplice. Dobbiamo avere un po' di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Firenze, 21 set. - (Adnkronos) - Ti senti ildisquadra? "Sì e mianche in dovere di dare qualcosa al, fuori e dentro al campo. Sta avvenendo questo cambio generazionale con tanti giovani e ilitaliano ha bisogno di qualcosa in più, deve partire da noi". Così Ciroin conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano. "Io ho fatto la gavetta e i giovani di oggi devono iniziare a fare quello, io sono partito dal Sorrento e ho fatto tutta la trafila -ricorda il 32enne attaccante napoletano-. Oggi vista la pressione sui giovani velocizza questo percorso e non gli si dà tempo di crescere. Dobbiamo dare ai giovani tempo e modo di potersi esprimere, probabilmente nel club è un po' più semplice. Dobbiamo avere un po' di ...

