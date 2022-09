Calcio: Germania, Neuer e Goretzka positivi al Covid, saltano impegni Nations League (Di mercoledì 21 settembre 2022) Monaco, 21 set. - (Adnkronos) - Nel ritiro della Germania, i due giocatori del Bayern Monaco Manuel Neuer e Leon Goretzka sono risultati positivi al Covid. Subito isolati dai loro compagni, abbandoneranno presto il ritiro della squadra e salteranno gli impegni di Nations League. Nei prossimi giorni saranno sottoposti a ulteriori controlli. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Monaco, 21 set. - (Adnkronos) - Nel ritiro della, i due giocatori del Bayern Monaco Manuele Leonsono risultatial. Subito isolati dai loro compagni, abbandoneranno presto il ritiro della squadra e salteranno glidi. Nei prossimi giorni saranno sottoposti a ulteriori controlli.

