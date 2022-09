Calcio | Ceferin | ' nessuna partita Champions fuori dall' Europa | non ne abbiamo mai parlato' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Berlino, 21 set. (Adnkronos) - Il presidente della Uefa Aleksander Cerefin ha smentito le voci che l'organo di governo potrebbe portare le partite diLeague. Alcuni media questa settimana hanno svelato che il comitato esecutivo della Uefa stava esplorando le opzioni per organizzare incontri principali della fase a gironi in campi neutri, in Paesi come Stati Uniti, Cina e Medio Oriente. Queste proposte arriverebbero sulla scia di un drammatico rinnovamento della competizione dal 2024 in poi, che vedrebbe la fase a gironi sostituita da un formato campionato. Ma i piani per portare le partite in altri continenti sono baggianate, secondo Cerefin, che ha respinto tali supposizioni quando gli è stato chiesto durante una conferenza stampa oggi. "Con tutto il rispetto per i media, è impossibile ...