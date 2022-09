Cagliari, Liverani lascia la Sardegna dopo il lutto: rientro previsto nel weekend (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il tecnico del Cagliari, Fabio Liverani, ha lasciato la Sardegna dopo il grave lutto. Il 46enne ha perso nelle scorse ore la moglie e madre dei suoi figli Federica Frangipane, malata da tempo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le sedute della squadra rossoblù saranno dirette dal suo staff, ed entro il fine settimana l’allenatore sarà di nuovo in città per riprendere il lavoro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il tecnico del, Fabio, hato lail grave. Il 46enne ha perso nelle scorse ore la moglie e madre dei suoi figli Federica Frangipane, malata da tempo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le sedute della squadra rossoblù saranno dirette dal suo staff, ed entro il fine settimana l’allenatore sarà di nuovo in città per riprendere il lavoro. SportFace.

