Bufera social, la De Girolamo si giustifica: “Frase strumentalizzata” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Una mia Frase fuori dal contesto e ovviamente strumentalizzata sta creando la solita Bufera social. È evidente dal dibattito complessivo che io mi stavo riferendo alle difficoltà immense delle donne e la mia storia in tema di riconoscimento dei diritti parla per me molto più di una pioggia di post di insulti. Ho una discreta esperienza per capire che siamo a pochi giorni dal voto. Ammetto che il riferimento a Scampia era inopportuno e non era mia intenzione toccare o urtare la sensibilità di persone delle quali io conosco difficoltà e problemi molto più di qualche censore da salotto o da tastiera. Se è accaduto me ne dolgo con quelle persone, perché ovviamente io mi riferivo alle donne della criminalità. Non certamente a quelle donne che fanno sacrifici immensi per costruire un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Una miafuori dal contesto e ovviamentesta creando la solita. È evidente dal dibattito complessivo che io mi stavo riferendo alle difficoltà immense delle donne e la mia storia in tema di riconoscimento dei diritti parla per me molto più di una pioggia di post di insulti. Ho una discreta esperienza per capire che siamo a pochi giorni dal voto. Ammetto che il riferimento a Scampia era inopportuno e non era mia intenzione toccare o urtare la sensibilità di persone delle quali io conosco difficoltà e problemi molto più di qualche censore da salotto o da tastiera. Se è accaduto me ne dolgo con quelle persone, perché ovviamente io mi riferivo alle donne della criminalità. Non certamente a quelle donne che fanno sacrifici immensi per costruire un ...

qnazionale : Trudeau canta scatenato i Queen alla vigilia del funerale della regina. Bufera social - angiuoniluigi : RT @leggoit: #milan-#napoli, giornalista napoletano insultato in diretta: «Terrone di m...». Bufera social, cos'è accaduto VIDEO https://t.… - leggoit : #milan-#napoli, giornalista napoletano insultato in diretta: «Terrone di m...». Bufera social, cos'è accaduto VIDEO - Erica90835855 : - fisco24_info : Vaiolo scimmie: bufera in Cina, 'non toccate gli stranieri': Nel mirino l'avviso sui social del capo epidemiologo,… -