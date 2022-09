Bruno (M5S): Ciaccheri, il presidente fantasma (Di mercoledì 21 settembre 2022) – “È trascorso un anno dalle elezioni municipali e il presidente del Municipio VIII non è mai venuto in aula a riferire sul suo operato. Tale atteggiamento è vergognoso, infatti, la sua assenza in aula denota una scarsa considerazione di noi tutti Consiglieri”. Lo dichiara Matteo Bruno (nella foto), Consigliere M5S del Municipio Roma VIII. “Negli altri Municipi non si verifica la stessa condotta. Ci sono Presidenti di Municipio presenti in tutte le sedute settimanali e gli altri presenziano almeno una o due volte al mese. Evidentemente Ciaccheri ritiene che confrontarsi con l’aula sia una perdita di tempo, un passaggio superfluo”. “Ciaccheri non “scende” tra noi Consiglieri, preferisce passeggiare per il Municipio, stringere mani, tagliare nastri e partecipare continuamente a eventi, convegni e feste”. “Infine – ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 settembre 2022) – “È trascorso un anno dalle elezioni municipali e ildel Municipio VIII non è mai venuto in aula a riferire sul suo operato. Tale atteggiamento è vergognoso, infatti, la sua assenza in aula denota una scarsa considerazione di noi tutti Consiglieri”. Lo dichiara Matteo(nella foto), Consigliere M5S del Municipio Roma VIII. “Negli altri Municipi non si verifica la stessa condotta. Ci sono Presidenti di Municipio presenti in tutte le sedute settimanali e gli altri presenziano almeno una o due volte al mese. Evidentementeritiene che confrontarsi con l’aula sia una perdita di tempo, un passaggio superfluo”. “non “scende” tra noi Consiglieri, preferisce passeggiare per il Municipio, stringere mani, tagliare nastri e partecipare continuamente a eventi, convegni e feste”. “Infine – ...

