Brani firmati | tra gli altri | da Checco Zalone ed Enrico Ruggeri Già disponibili su tutte le piattaforme

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Chi ha un bambino lo sa: le musiche da far ascoltare al figlio sono quelle dello Zecchino d’Oro. Ma anche chi non è genitore sa benissimo che le migliori musiche per bimbi sono sempre dello Zecchino d’Oro. Perché sono must assoluto, bellissime e intramontabili. Zecchino d’Oro 2022: le canzoni e i bimbi in gara guarda le foto Leggi anche › La tre giorni dello “Zecchino d’Oro”, edizione 64: canzoni su animali, famiglia e anche riciclo E anche quest’anno il Festival musicale per i più piccoli, giunto ...

17 piccoli solisti, provenienti da tutta Italia, interpreteranno per la prima volta 14 nuove canzoni firmate da autori come Ceccho Zalone, Enrico Ruggeri , Cesareo delle Storie Tese ...