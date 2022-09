Boxe, Guido Vianello torna in Italia: il peso massimo sfiderà McFarlene a Roma, c’è anche Natalizi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Guido Vianello torna a combattere in Italia, dopo aver ben figurato negli USA nella prima parte della sua carriera da professionista (9 vittorie e 1 pareggio). Il ribattezzato Gladiatore affronterà lo scozzese Jay McFarlene nel main event della riunione in programma il prossimo 28 ottobre presso l’Atlantico. Il nostro peso massimo, che ha battuto Rafael Rios lo scorso 23 luglio dopo un anno di inattività, andrà a caccia di un successo importante: non sono in palio titoli, ma prosegue la marcia verso la possibilità di ottenere chance per una cintura. Il 28enne partirà favorito contro il 24enne britannico, il rinominato Ghost con un record di 13 affermazioni e 6 sconfitte. Nella stessa serata l’imbattuto Mirko Natalizi difenderà il titolo WBC ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022)a combattere in, dopo aver ben figurato negli USA nella prima parte della sua carriera da professionista (9 vittorie e 1 pareggio). Il ribattezzato Gladiatore affronterà lo scozzese Jaynel main event della riunione in programma il prossimo 28 ottobre presso l’Atlantico. Il nostro, che ha battuto Rafael Rios lo scorso 23 luglio dopo un anno di inattività, andrà a caccia di un successo importante: non sono in palio titoli, ma prosegue la marcia verso la possibilità di ottenere chance per una cintura. Il 28enne partirà favorito contro il 24enne britannico, il rinominato Ghost con un record di 13 affermazioni e 6 sconfitte. Nella stessa serata l’imbattuto Mirkodifenderà il titolo WBC ...

