Borsa: Europa poco mossa attende la Fed, Milano +0,4% (Di mercoledì 21 settembre 2022) Le Borse europee proseguono caute in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Dopo il discorso del presidente russo Vladimir Putin, l'attenzione dei mercati si concentra ora sulla ...

gseba_sca : RT @Marco_dreams: Per quelli che dicevano che le sanzioni colpivano più l'Europa. La borsa di Mosca ha perso il 50% del suo valore in meno…

DonatellaPierg1 : RT @Marco_dreams: Per quelli che dicevano che le sanzioni colpivano più l'Europa. La borsa di Mosca ha perso il 50% del suo valore in meno…

casa_casala : @Mintauros1 @mikytooday1 @AlbertoLetizia2 @ZanghiGiovanni Borsa di Amsterdam mette il gas a +500%. Inflazione al 9%…

casa_casala : @AlbertoLetizia2 #nato #putin Bravissimo Alberto. Peccato che centinaia di migliaia di italiani che LAVORANO, no…