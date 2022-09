Borsa: Europa cauta in attesa della Fed, Milano la migliore (Di mercoledì 21 settembre 2022) Borse europee poco mosse dopo una mattinata incerta, segnata dal discorso del presidente Vladimir Putin alla nazione, che ha chiamato alla mobilitazione parziale e ha alzato i toni con l'Occidente. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) Borse europee poco mosse dopo una mattinata incerta, segnata dal discorso del presidente Vladimir Putin alla nazione, che ha chiamato alla mobilitazione parziale e ha alzato i toni con l'Occidente. ...

moneypuntoit : ?? Borsa di Milano oggi, 21 settembre: Ftse Mib sostenuto da Leonardo ?? - fisco24_info : Borsa: Europa cauta in attesa della Fed, Milano la migliore: Putin spinge petrolio, gas e grano. Bene Leonardo,Tim… - Hattoriando : RT @Marco_dreams: Per quelli che dicevano che le sanzioni colpivano più l’Europa. La borsa di Mosca ha perso il 50% del suo valore in meno… - Sanson538 : RT @Marco_dreams: Per quelli che dicevano che le sanzioni colpivano più l’Europa. La borsa di Mosca ha perso il 50% del suo valore in meno… - PaoloBMb70 : RT @MilanoFinanza: Borsa, Europa attesa debole. Si continua a scommettere su una maxi stretta da parte della Fed -