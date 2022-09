Bonus energia per bar e ristoranti | come funziona

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo il via libera definitivo del dl Aiuti bis l’attenzione si sposta sul decreto Aiuti-ter, il provvedimento approvato la scorsa settimana in Consiglio dei Ministri ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In particolare, le attività commerciale sono in attesa del riconoscimento ufficiale del contributo straordinario – sotto forma di credito d’imposta – in favore delle imprese per l’acquisto dielettrica e gas naturale. Con la misura salgono dal 25% al 40% i crediti d’imposta per le imprese energivore, gasivore e quelle con grande consumo di gas, ma copriranno soltanto i costi di ottobre e novembre se superiori al 30% rispetto ai consumi sostenuti nel 2019. Le novità del provvedimento La novità del nuovo decreto Aiuti-ter riguarda l’estensione del credito d’imposta per far fronte alle maxi bollette che pesano sui conti anche delle imprese più piccole ...