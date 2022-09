Bonus da 180€ senza ISEE: come funziona, requisiti e come richiederlo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Bonus da 180 euro. È una nuova agevolazione che vuole andare incontro alle difficoltà che stanno vivendo gli italiani in questo periodo. Si tratta di un sostegno importante per le persone che stanno vivendo con grande difficoltà questo grave periodo di crisi economica. Caro bollette e aumenti anche dei prodotti di prima necessità. Il Bonus 180 euro dà una boccata di ossigeno alle famiglie. Se il Bonus 150 euro è previsto per i nucleo familiari con ISEE inferiore ai 20mila euro, il Bonus 180 euro corre in aiuto del primo che evidentemente non è sufficiente a dare sostegno alle famiglie. Per il Bonus 180 non occorre ISEE In quest’ultimo caso, però, non occorre neanche l’ISEE rappresenta semplicemente un aiuto per contrastare il carovita. Viene concesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022)da 180 euro. È una nuova agevolazione che vuole andare incontro alle difficoltà che stanno vivendo gli italiani in questo periodo. Si tratta di un sostegno importante per le persone che stanno vivendo con grande difficoltà questo grave periodo di crisi economica. Caro bollette e aumenti anche dei prodotti di prima necessità. Il180 euro dà una boccata di ossigeno alle famiglie. Se il150 euro è previsto per i nucleo familiari coninferiore ai 20mila euro, il180 euro corre in aiuto del primo che evidentemente non è sufficiente a dare sostegno alle famiglie. Per il180 non occorreIn quest’ultimo caso, però, non occorre neanche l’rappresenta semplicemente un aiuto per contrastare il carovita. Viene concesso ...

