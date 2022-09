Bonus da 150 euro anche per disoccupati o con reddito di cittadinanza | come richiederlo

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ildi 150una tantum è previsto dal decreto Aiuti ter e sarà messo a disposizione per alcune categorie che, comunque, dovranno rispettare il limite Isee, fissato a 20 milal’anno. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri, ma non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale,riporta la stampa, spetta solamente, nel caso dei, a coloro che nel mese di novembre risultano aver beneficiato di una delle prestazioni previste dagli articoli Naspi e Dis-Coll. Vi raccomandiamo...200professionisti e Partite Iva, arriva l'ok:fare richiesta Arrivato il parere favorevole da parte della Corte dei Conti, a breve l'approdo del decreto ...