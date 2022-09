Bonus Barriere Architettoniche 2022: come funziona e come chiedere le detrazioni (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nel caso in cui si intenda eliminare le Barriere Architettoniche e svolgere lavori di collegamento tra due appartamenti allora si potrà accedere a un doppio Bonus che prevede una detrazione al 75 per cento e un’altra detrazione al 50 per cento. Si tratta di una risposta che l’Agenzia delle Entrate dà a un interpello che le è stato sottoposto dalla proprietaria di un appartamento che è adiacente a quello del marito. In questo caso ha specificato l’Agenzia che siccome i due appartamenti sono adiacenti e i lavori sono utili a consentire alla figlia che ha una disabilità motoria del 100 per cento e pertanto necessità di muoversi in carrozzina è prevista la detrazione del 75 per cento per una parte dei lavori e del 50 per cento per l’altra parte dei lavori. come si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nel caso in cui si intenda eliminare lee svolgere lavori di collegamento tra due appartamenti allora si potrà accedere a un doppioche prevede una detrazione al 75 per cento e un’altra detrazione al 50 per cento. Si tratta di una risposta che l’Agenzia delle Entrate dà a un interpello che le è stato sottoposto dalla proprietaria di un appartamento che è adiacente a quello del marito. In questo caso ha specificato l’Agenzia che sici due appartamenti sono adiacenti e i lavori sono utili a consentire alla figlia che ha una disabilità motoria del 100 per cento e pertanto necessità di muoversi in carrozzina è prevista la detrazione del 75 per cento per una parte dei lavori e del 50 per cento per l’altra parte dei lavori.si ...

