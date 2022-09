Bonus 200 euro Partite IVA integrato al bonus 150 euro: domande dopo il 26 settembre (Di mercoledì 21 settembre 2022) In attesa che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della misura di cui all'articolo 33 del DL 17/2022 n. 50 (Dl Aiuti), le domande per il bonus 200 euro o per quello da 350 ... Leggi su pmi (Di mercoledì 21 settembre 2022) In attesa che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della misura di cui all'articolo 33 del DL 17/2022 n. 50 (Dl Aiuti), leper il200o per quello da 350 ...

fattoquotidiano : Bonus 200 euro, i lavoratori autonomi non lo riceveranno prima di novembre. Slitta la data per presentare le domande - planasmarco : Il bonus 200 euro per le partite Iva slitta al 26 settembre. Grazie Draghi @Apndp - zazoomblog : Bonus 200 euro professionisti quando arriva il pagamento - #Bonus #professionisti #quando #arriva - _pepps03 : RT @ardigiorgio: In aiuti ter altri 150€ di #bonus per dipendenti,pensionati e beneficiari di rdc.Mentre ancora non è dato sapere come e qu… - idealista_it : Bonus 200 euro partite Iva, quando fare la domanda? Scopri le ultime novità -