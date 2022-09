Bonus 150 euro a novembre: chi lo riceverà in automatico (Di mercoledì 21 settembre 2022) Con il Decreto Aiuti ter, approvato il 16 settembre 2022, sono arrivate diverse misure, le ultime del governo Draghi, per contrastare l’aumento dei prezzi dell’energia e del costo della vita. Tra queste misure assume particolare rilevanza una nuova indennità una tantum, un Bonus di 150 euro rivolto a lavoratori e pensionati con un funzionamento molto simile al Bonus di 200 euro arrivato a luglio con il primo Decreto Aiuti. La differenza sostanziale tra i due contributi sta nel requisito reddituale richiesto per accedervi: se il Bonus di 200 euro è stato erogato alle categorie di lavoratori e pensionati previste dal Decreto Aiuti con un reddito massimo di 35.000 euro nel 2021, per ricevere il nuovo Bonus da 150 euro occorrerà un reddito ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Con il Decreto Aiuti ter, approvato il 16 settembre 2022, sono arrivate diverse misure, le ultime del governo Draghi, per contrastare l’aumento dei prezzi dell’energia e del costo della vita. Tra queste misure assume particolare rilevanza una nuova indennità una tantum, undi 150rivolto a lavoratori e pensionati con un funzionamento molto simile aldi 200arrivato a luglio con il primo Decreto Aiuti. La differenza sostanziale tra i due contributi sta nel requisito reddituale richiesto per accedervi: se ildi 200è stato erogato alle categorie di lavoratori e pensionati previste dal Decreto Aiuti con un reddito massimo di 35.000nel 2021, per ricevere il nuovoda 150occorrerà un reddito ...

