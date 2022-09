Bonucci come Capitano fa ancora discutere: nessuno come lui nella storia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Leonardo Bonucci è il nuovo Capitano della Juventus, ma nonostante questo non si sono placate le polemiche attorno alla sua figura. Dopo tanti anni Leonardo Bonucci è stato in grado finalmente di poter diventare il Capitano della Juventus, ma nonostante questo sono ancora tantissimi quelli che non sono assolutamente convinti di questa nomina, dato che si tratta di una primissima volta assoluta. Ansa FotoIn questa sessione di mercato estiva sono stati davvero tantissimi cambiamenti insieme alla Juventus, per questo motivo bisognava anche cercare di capire quali fossero i nuovi leader. Gli addii di giocatori determinanti come Giorgio Chiellini e Paulo Dybala sicuramente non hanno lasciato indifferenti non solo i tifosi, ma allo stesso tempo anche lo spogliatoio. A questo ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 21 settembre 2022) Leonardoè il nuovodella Juventus, ma nonostante questo non si sono placate le polemiche attorno alla sua figura. Dopo tanti anni Leonardoè stato in grado finalmente di poter diventare ildella Juventus, ma nonostante questo sonotantissimi quelli che non sono assolutamente convinti di questa nomina, dato che si tratta di una primissima volta assoluta. Ansa FotoIn questa sessione di mercato estiva sono stati davvero tantissimi cambiamenti insieme alla Juventus, per questo motivo bisognava anche cercare di capire quali fossero i nuovi leader. Gli addii di giocatori determinantiGiorgio Chiellini e Paulo Dybala sicuramente non hanno lasciato indifferenti non solo i tifosi, ma allo stesso tempo anche lo spogliatoio. A questo ...

