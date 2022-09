Bomba sulle pensioni | soldi finiti | cosa accadrà a gennaio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Qualcuno diceva che tre indizi fanno una prova. Ecco, dopo Fitch, che prevede una recessione il prossimo anno dello 0,7%, e Confindustria, che stima un crollo del pil di 3,2 punti percentuali nel biennio 2022 -2023, ieri è arrivata pure Dbrs, un'altra agenzia di rating. In questo caso si resta in territorio positivo, ma quello 0,5% di crescita per il 2023 indicato nel report rappresenta un taglio di circa 2 punti rispetto al 2,4% su cui il governo ha calcolato i suoi obiettivi di deficit e indebitamento. Insomma, i conti di Super Mario, che solo qualche giorno fa sbandierava i suoi 66 miliardi di aiuti erogati senza scostamento, vanno rifatti. E le modifiche non saranno indolori. Quei due punti di crescita in meno, infatti, comporteranno un buco automatico di circa 20 miliardi (venti!) nei conti pubblici italiani. Sempre che si vogliano mantenere i bilanci in linea con gli impegni ...