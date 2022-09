Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti mercoledì 21 settembre

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ildella Regionesulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti di212022 sui numeri delle ultime 24 ore. Prosegue il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo appuntamento quotidiano per quanto riguarda una delle regioni più colpite del nostro Paese. Ecco quindi i dati odierni:si registrano 1.791 nuovi, 3, 3.368 tamponi molecolari, 9 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 227 (-9) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

irpiniatimes1 : COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 2.381 di cui: Positivi all’… - Tgyou24 : Ecco i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.30 del 20 settembre 2022. Complessivamente sono s… - TV2000it : RT @TV2000it: #Covid bollettino di oggi #20Settembre 28.395 nuovi casi e 60 morti Tasso di positività al 13,7% Ricoveri +2 Terapie inten… -

Sotto si posizionano, invece: Toscana (1.408), Emilia Romagna (969),(2.381), Piemonte (2. Mentre, nelcoronavirus si posizionano alla fine dell'elenco dei contagi in 24 ore: ...... Veneto (29mila), Emilia - Romagna (27mila), Lazio (26mila) e(22mila). Tra le regioni con ... Questi sono alcuni dei dati, contenuti neldel Sistema informativo Excelsior, realizzato ...Sono 1791, in Campania, i neo positivi al Covid su 13179 test esaminati. In calo, secondo i dati del Bollettino della Campania, il tasso di incidenza che ieri superava il 15% ed oggi è pari al 13,58%.Il bollettino coronavirus dell'Italia aggiornato con i dati di oggi, mercoledì 21 settembre, a cura del Ministero della Salute.