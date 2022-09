BMW Serie 3 - Un facelift che non tradisce loriginale: è sempre bella da guidare - VIDEO (Di mercoledì 21 settembre 2022) una gatta da pelare che si ripresenta puntualmente. E non accade certo soltanto alla BMW, ma un po' a tutti i costruttori che hanno in casa un pezzo da novanta, una macchina che, se all'improvviso dovesse per assurdo sparire dalla gamma, farebbe mancare un pezzo dell'identità di una marca. E quando si tratta di rinnovarla, o anche semplicemente aggiornarla, è ogni volta un rebus. In questo, per la Serie 3, vessilllifera berlina sportiva dei colori e dei valori biancoblù, la Casa di Monaco ha scelto la strada più consona e prudenziale: quella di toccare il meno possibile, per non turbare quel delicatissimo equilibrio tra raziocinio e piacere che la dreier ha tradizionalmente saputo tenere insieme come poche altre rivali. Restyling leggero (e riuscito). Questa è una linea progettuale che è stata perseguita con coerenza su tutti i fronti dello sviluppo del modello ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 21 settembre 2022) una gatta da pelare che si ripresenta puntualmente. E non accade certo soltanto alla BMW, ma un po' a tutti i costruttori che hanno in casa un pezzo da novanta, una macchina che, se all'improvviso dovesse per assurdo sparire dalla gamma, farebbe mancare un pezzo dell'identità di una marca. E quando si tratta di rinnovarla, o anche semplicemente aggiornarla, è ogni volta un rebus. In questo, per la3, vessilllifera berlina sportiva dei colori e dei valori biancoblù, la Casa di Monaco ha scelto la strada più consona e prudenziale: quella di toccare il meno possibile, per non turbare quel delicatissimo equilibrio tra raziocinio e piacere che la dreier ha tradizionalmente saputo tenere insieme come poche altre rivali. Restyling leggero (e riuscito). Questa è una linea progettuale che è stata perseguita con coerenza su tutti i fronti dello sviluppo del modello ...

mariano_perini : RT @ROBYBOX: @LegaSalvini Wolkswagen Audi BMW Mercedes Renault Citroën Peugeot Toyota Kia Hyundai oltre a Tesla hanno già in listino serie… - AmbrosiAuto : Fuori dal comune. THE 2 Active Tourer. - ROBYBOX : @LegaSalvini Wolkswagen Audi BMW Mercedes Renault Citroën Peugeot Toyota Kia Hyundai oltre a Tesla hanno già in lis… - massimo_foligno : Bmw Serie 3, restyling per la berlina che non teme l’avanzata dei suv. Com’è e come va - lautomobile_ACI : Bmw ha messo mano al modello con un profondo restyling, che ha portato in dote un'estetica più fresca e sportiva, n… -