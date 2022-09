Biden sfida Putin: 'Vuole cancellare l'Ucraina, ha violato i principi della Carta dell'Onu' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Joe Biden è intervenuto nella riunione dell'Onu per rispondere al messaggio di Vladimir Putin, che con la mobilitazione parziale ha deciso di dare una svolta alla guerra in Ucraina. "In questo ultimo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 settembre 2022) Joeè intervenuto nella riunione'Onu per rispondere al messaggio di Vladimir, che con la mobilitazione parziale ha deciso di dare una svolta alla guerra in. "In questo ultimo ...

Paolo18030138 : RT @SkyTG24: #Biden all'#Onu: “Gli #Usa hanno riaperto un'era di diplomazia. Va affrontato il cambiamento climatico. Spendere di più per le… - SkyTG24 : #Biden all'#Onu: “Gli #Usa hanno riaperto un'era di diplomazia. Va affrontato il cambiamento climatico. Spendere di… - GoodMorningIT : Il web è una piazza pubblica? | Sfida Salvini-Letta in Lombardia | Biden mette in guardia Putin sull'uso di armi nu… - tax_tweet : La ‘sfida nucleare’ tra Biden e Putin, Washington avverte: “Non usarle”. Il Cremlino: “Leggi la dottrina”… - infoitinterno : La ‘sfida nucleare’ tra Biden e Putin, Washington avverte: “Non usarle”. Il Cremlino: “Leggi la dottrina” -