Biden, la Russia ha violato i principi della carta Onu (Di mercoledì 21 settembre 2022) "La Russia ha vergognosamente violato i principi base della carta dell'Onu invadendo l'Ucraina": lo ha detto Joe Biden intervenendo all'assemblea generale dell'Onu. Vladimir Putin ha fatto "minacce ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Laha vergognosamentebasedell'Onu invadendo l'Ucraina": lo ha detto Joeintervenendo all'assemblea generale dell'Onu. Vladimir Putin ha fatto "minacce ...

Agenzia_Ansa : 'La Russia ha vergognosamente violato i principi base della carta dell'Onu invadendo l'Ucraina': lo ha detto Joe Bi… - SkyTG24 : #Biden all'#Onu: “Gli #StatiUniti desiderano la fine di questa #guerra, con tempi e condizioni chiare. Non dobbiamo… - GiovaQuez : Putin è uomo di pace. A volere la guerra sono Zelensky, Biden e Draghi. Come se ad essere invasa fosse Russia, non… - pietrofrigo : RT @Principe_dUcria: Ferme parole di Biden sulla Russia all'assemblea generale dell'ONU odierna: La Russia ha spudoratamente violato i pr… - LaStampa : Biden: “Nessuno ha minacciato la Russia, Mosca ha voluto la guerra. Useremo ogni mezzo per proteggerci” -