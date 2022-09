Biden: “Guerra in Ucraina? Riguarda la fine del diritto di quel Paese di esistere come Stato” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Questa Guerra Riguarda la fine del diritto dell’Ucraina di esistere come Stato, chiaro e semplice, e il diritto dell’Ucraina di esistere come popolo. Ovunque tu sia, ovunque vivi, qualunque cosa credi dovrebbe farti gelare il sangue”. Così Joe Biden intervenendo all’assemblea generale dell’Onu. “La Russia ha spudoratamente violato i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite. Niente è più importante del chiaro divieto ai paesi di prendere con la forza il territorio del loro vicino”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Questaladeldell’di, chiaro e semplice, e ildell’dipopolo. Ovunque tu sia, ovunque vivi, qualunque cosa credi dovrebbe farti gelare il sangue”. Così Joeintervenendo all’assemblea generale dell’Onu. “La Russia ha spudoratamente violato i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite. Niente è più importante del chiaro divieto ai paesi di prendere con la forza il territorio del loro vicino”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

