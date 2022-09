Biden avvisa | “Nessuno ha minacciato la Russia | Mosca ha voluto la guerra Da Putin minacce spericolate e irresponsabili”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il presidente degli Stati Uniti: «Le suehanno violato i principi della carta dell’Onu, unanucleare non può essere mai vinta e non deve essere mai combattuta».

Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joenel suo intervento alla 77 Assemblea generale delle Nazioni Uniti. E ancora sul referendum attraverso il quale il Cremlino vorrebbe annettersi il ......giornata di oggi Draghi vedra' al Palazzo di Vetro il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres mentre in serata sara' al ricevimento offerto come da tradizione dal 'padrone di casa' Joea ... Biden avvisa: “Nessuno ha minacciato la Russia, Mosca ha voluto la guerra. Da Putin minacce spericolate e irr… 'Temo Omicron BA.4.6. Da Biden messaggio politico più che scientifico, pandemia all'ultimo miglio che è il più sfiancante come nelle maratone' ...Il ministro degli Esteri Wang Yi a colloquio con Kissinger chiarisce che la Cina è pronta a versare molto sangue, se costretta, per la riunificazione: «Qualsiasi cattiva gestione della questione di Ta ...