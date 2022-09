Biden avvisa | “Nessuno ha minacciato la Russia | è Mosca ad aver voluto la guerra Da Putin parole spericolate e irresponsabili”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il presidente degli Stati Uniti: «Il presidente russo ha violato i principi della carta dell’Onu, unanucleare non può essere mai vinta e non deve essere mai combattuta».

Il presidente degli Stati Uniti: "Le sue irresponsabili minacce nucleari hanno violato i principi della carta dell'Onu. Le nazioni non possono coltivare, per ...Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joenel suo intervento alla 77 Assemblea generale delle Nazioni Uniti. E ancora sul referendum attraverso il quale il Cremlino vorrebbe annettersi il ...