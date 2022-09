(Di mercoledì 21 settembre 2022) Nelle scorse ore sul web si è parlato di una presuntanella Casa ma il, che ha dato il via al finto caso, è stato creato a arte e poi rimosso

CaffeFou : Bestemmia al Gf Vip? Quando i social sfornano fake: la verità sul video #gfvip #fakenews #elenoireferruzzi… - zazoomblog : GF Vip audio aperto dalla regia: un operatore bestemmia in diretta - #audio #aperto #dalla #regia: - infoitcultura : Bestemmia al GF Vip: un autore lascia l’audio aperto e si sente tutto (VIDEO) - zazoomblog : Bestemmia al GF Vip: un autore lascia l’audio aperto e si sente tutto (VIDEO) - #Bestemmia #autore #lascia #l’audi… - tuttopuntotv : Bestemmia al GF Vip: un autore lascia l’audio aperto e si sente tutto (VIDEO) #gfvip #gfvip7 -

ilGiornale.it

...o la showgirl teme che qualcuno possa chiederle un po' troppo sul caso Caltagirone Nel frattempo in Casa è scoppiato il caos per una. Scopri le ultime news sul Grande FratelloUn operatore ha erroneamente lasciato il microfono aperto, e nella casa di Cinecittà è riecheggiata una. Grande Fratello, che gaffe: l'operatore dimentica il microfono acceso e La ... Bestemmia al Gf Vip Quando i social sfornano fake: la verità sul video Nelle scorse ore sul web si è parlato di una presunta bestemmia nella Casa ma il video, che ha dato il via al finto caso, è stato creato a arte e poi rimosso ...A meno di quarantotto ore dall'inizio del Grande fratello vip nella casa si sarebbe già udita la prima bestemmia. Peccato che il video e l'audio dell'increscioso episodio pubblicato da un… Leggi ...